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  22 ноября 2020
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Трамп отправился играть в гольф во время саммита «большой двадцатки»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
// Getty Images (фото из архива)

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 ноября, отправился в один из своих гольф-клубов во время онлайн-конференции под названием «Готовность к пандемиям», проводимой в рамках саммита G20, сообщает телеканал Deutsche Welle.

Трамп продемонстрировал отсутствие интереса к конференции G20 по коронавирусу, начав публиковать твиты на тему выборов именно в то время, когда она должна была стартовать (8 утра по вашингтонскому времени). В 10 утра глава американского государства покинул Белый дом и отправился в гольф-клуб, пишут американские СМИ.

Главной темой конференции «Готовность к пандемиям», по данным организаторов, была подготовка координированной реакции мирового сообщества на пандемию коронавируса, а также общее улучшение готовности противостоять пандемиям. В мероприятии приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и другие лидеры.

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