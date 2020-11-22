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  22 ноября 2020
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Ученые назвали вред здоровью от частого использования смартфона

CentralAsia (CA) -  Ученые из Свободного университета Берлина обнаружили связь между частым использованием смартфона и импульсивностью, нарушением самоконтроля и стремлением к немедленному вознаграждению. Особенно сильно такие качества проявлялись у людей, которые часто сидят в социальных сетях или любят игры на телефоне, пишет агентство «Прайм».

Предыдущие исследования обнаружили, что зависимость от смартфона связана со злоупотреблением алкоголем (или наркотиками), перееданием и зависимостью от азартных игр. Однако большинство этих исследований опирались на отчеты, которые участники составляли сами, то есть добровольцы сами рассказывали, на что, по их мнению, влияет смартфон.

В ходе своего нового исследования ученые набрали добровольцев, которые позволили собирать все данные об использовании своего смартфона в течение 10 дней. Всего в эксперименте участвовал 101 человек. Эти люди прошли ряд тестирований и заданий, которые оценивали их самоконтроль и поведение в отношении вознаграждений.

Наблюдение показало, что те участники, которые проводили больше времени в телефоне, с большей вероятностью предпочтут маленькое вознаграждение сейчас, чем большое потом. Отмечается, что такие люди в основном предпочитают сидеть в социальных сетях или проходить игру на телефоне. Что же касается тех участников, которые продемонстрировали больший контроль, то они проводили с телефоном гораздо меньше времени.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты дополняют растущее число доказательств связи между использованием смартфонов и импульсивным принятием решений. Также они считают, что импульсивность, связанная с постоянным использованием телефона, может влиять на другие виды неадаптивного поведения (когда поведение не способствует достижению поставленных целей).

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