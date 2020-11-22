Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 24,5 тысячи

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрирован 24 581 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 764 (23,4%). Таким образом, всего в РФ нарастающим итогом выявлено 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 72,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 590 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 478 806 человек.