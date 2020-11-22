В России число жертв коронавируса превысило 36 тысячи

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончался 401 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 75 и Санкт-Петербурге – 57.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 36 179 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 2 млн человек, из них выздоровели — 1,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 478 806 пациентов.