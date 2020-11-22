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  22 ноября 2020
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В центр Минска стягиваются силовики и спецтехника. Видео, фото
Минск, 22 ноября
Минск, 22 ноября
// Tut.By

CentralAsia (CA) -  В Беларуси сегодня, 22 ноября наступил 106-й день протестов после президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Как сообщает портал Tut.By, с утра колонна спецтехники въехала в Минск со стороны Уручья.

Власти страны усилили меры безопасности усилены в столице перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, в центр города стягиваются силовики и спецтранспорт.

На данный момент вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская», все станции третьей линии.


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