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  22 ноября 2020
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В Тихом океане у берегов Чили произошло сильное землетрясение
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В 99 километрах к северо-западу от чилийского города Конститусьон в Тихом океане сегодня в 00:54 ночи произошло землетрясение силой 6,1 балла, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения, по предварительным данным, располагался в точке с координатами 34,6194 градуса южной широты и 73,0759 градуса западной долготы, очаг залегал на глубине почти 20 километров.

Подробностей о возможных разрушениях или пострадавших пока нет.

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