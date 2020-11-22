В Тихом океане у берегов Чили произошло сильное землетрясение
- Азия и мир, происшествия
- 15:26, 22 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В 99 километрах к северо-западу от чилийского города Конститусьон в Тихом океане сегодня в 00:54 ночи произошло землетрясение силой 6,1 балла, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения, по предварительным данным, располагался в точке с координатами 34,6194 градуса южной широты и 73,0759 градуса западной долготы, очаг залегал на глубине почти 20 километров.
Подробностей о возможных разрушениях или пострадавших пока нет.