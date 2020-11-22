Чехия продлила режим ЧС до середины декабря

CentralAsia (CA) - Палата депутатов парламента Чехии продлила действующий в стране с 5 октября режим чрезвычайной ситуации до 12 декабря, пишет ТАСС.

«Палата депутатов утвердила продление режима ЧС до 00:00 12 декабря 2020 года. За утверждение данного предложения проголосовали 56 из 103 присутствующих на заседании депутатов, против — 42», - заявил председательствующий на заседании.

С начала пандемии общее число заразившихся в Чехии достигло 475 284. В стране закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям и в праздничные дни. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Сотрудники государственных и коммерческих организаций переведены на удаленный режим работы.

В Чехии введен запрет на свободное передвижение граждан с 21.00 до 5.00, а также на распитие алкогольных напитков на улице. Запрещено появление на улице и в общественных помещениях без защитных масок. Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей штрафы в размере до 10 тыс. крон (примерно 380 евро).