В Европе за неделю от коронавируса скончались более 45 тыс. человек

CentralAsia (CA) - По всей Европе за неделю зарегистрировано около 1,5 млн заразившихся коронавирусной инфекцией, более 42,5 тыс смертей.

Как сообщает Euronews, Испания занимает второе место в ЕС после Франции по общему числу инфицированных коронавирусом и четвёртое по числу скончавшихся от последствий COVID-19 после Великобритании, Италии и Франции.

Несмотря на то, что многие ограничения остаются в силе, в том числе комендантский час и ограничения на межрегиональные поездки в королевстве удалось избежать введения повторных мер изоляции, в отличие от других европейских стран. Каталония на северо-востоке страны готовится открыть в понедельник бары и рестораны, которые оставались закрытыми с 16 октября.

В Греции напротив число заражений растет. По мере того, как в Салониках, втором по величине городе страны, заполняются больницы, службы здравоохранения работают в авральном режиме, и опасения по поводу того, что худшего сценария избежать не удастся, растут.

Число случаев инфицирования в Сербии за последний месяц резко возросло. В пятницу было зарегистрировано более 6200 новых случаев заражения — это в 18 раз выше, чем месяц назад.

Глава Сербской православной церкви скончался от COVID-19, и в стране объявлен трехдневный национальный траур. Но Дария Кисич Тепавчевич, министр труда и социальной политики, отвечающая за борьбу с коронавирусом в Сербии, сказала, что меры изоляции вводится не будут:

Около 500 тракторов под флагами Дании и плакатами с требованиями отставки правительства проехали в субботу по центру Копенгагена: фермеры и животноводы королевства протестовали против решения властей забить 15 млн норок, чтобы остановить распространение другой разновидности коронавируса. Вместе со своими сторонниками протестующие собрались затем на на набережной Лангелини, где пришвартовались сотни лодок, чтобы выразить им свою поддержку.