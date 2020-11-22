В Монголии выявили еще 21 новый случай COVID-19. Всего — 629

CentralAsia (MNG) - В аймаке Сэлэнгэ Монголии еще у 21 человека диагностировали коронавирусную инфекцию, общее количество зараженных достигло 629 человек.





Также три пациента выздоровели и были выписаны из НИЦИЗ. Число выздоровевших достигло 340 человек.





В зависимости от распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Монголии дважды в день информирует СМИ об эпидемиологической ситуации в стране.

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