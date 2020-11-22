В Монголии выявили еще 21 новый случай COVID-19. Всего — 629

- Монголия, происшествия
- 16:12, 22 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) - В аймаке Сэлэнгэ Монголии еще у 21 человека диагностировали коронавирусную инфекцию, общее количество зараженных достигло 629 человек.
Также три пациента выздоровели и были выписаны из НИЦИЗ. Число выздоровевших достигло 340 человек.
В зависимости от распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Монголии дважды в день информирует СМИ об эпидемиологической ситуации в стране.
Коронавирус в Монголии
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