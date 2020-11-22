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  22 ноября 2020
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В Монголии выявили еще 21 новый случай COVID-19. Всего — 629

CentralAsia (MNG) -  В аймаке Сэлэнгэ Монголии еще у 21 человека диагностировали коронавирусную инфекцию, общее количество зараженных достигло 629 человек.


Также три пациента выздоровели и были выписаны из НИЦИЗ. Число выздоровевших достигло 340 человек.

В зависимости от распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Монголии дважды в день информирует СМИ об эпидемиологической ситуации в стране.
Коронавирус в Монголии
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