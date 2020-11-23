Монголка получила приз за телешоу о японских военнопленных

CentralAsia (MNG) - Оюунчимэг Хонгорзул ломала голову, когда прочитала в Интернете газетную статью о том, что Государственный университет Монголии, ее альма-матер, был построен на спинах японских заключенных.

Хонгорзул, которую обычно зовут Зора, не помнила, чтобы слышала об интернировании японцев в Монголии после Второй мировой войны, когда она изучала международные отношения в своем университете. Она также не помнила, что узнала об этой теме на уроках истории, пишет Асахи.

39-летняя Зора, репортер телекомпании Chukyo TV Broadcasting Co, сняла документальный фильм на эту тему, получивший в ноябре приз за телевизионную программу на церемонии награждения JBA Awards Японской ассоциации коммерческих вещателей.

«Баяртай: Прощание через 72 года после интернирования в Монголию» основана на исследованиях и интервью, которые она проводила за восемь лет.

Ее исследования начались в 2011 году, когда она была в первый год своей карьеры на телекомпании в Нагое. Зора, которая училась в университете в Токио, присоединилась к компании после того, как проработала неполный рабочий день.

Зора узнала, что в Монголии находились около 12 000 интернированных японцев, из которых около 1600 погибли в результате принудительного труда.

За удостоенной наград телепрограммой стоит множество личных историй, как ее собственной, так и бывшего интернированного японца в Монголии.

С 2013 года Зора начала посещать ежегодные собрания Монгол-Кай (монгольское общество). В процессе она познакомилась с Масао Томохиро, 95-летним жителем Кобе.

Когда закончилась Вторая мировая война, Томохиро был в Маньчжоу-Го, на сегодняшнем северо-востоке Китая. Советские войска доставили его в столицу Монголии Улан-Батор. Томохиро ампутировали обе ноги во время интернирования в Монголии, где он получил обморожение из-за сильного холода. Сейчас он носит протезы ног.

После репатриации он возвращался в Монголию более 40 раз, несмотря на свою инвалидность. Он посетил могилы своих товарищей по оружию, оставшихся в Монголии, собрал их останки и поддержал приют, основанный бывшим военным хирургом.

Весной 2019 года Томохиро связался с Зорой, чтобы сказать ей, что он отправляется в свое «последнее» путешествие, чтобы утешить духов мертвых. Он не возвращался в Монголию с 2011 года, отчасти из-за своего преклонного возраста.

Зора сопровождала его в той утешительной поездке в июне прошлого года.

Томохиро побывал на месте бывшей больницы, где ему ампутировали ноги. Он также воссоединился с женщиной, выросшей в приюте.

Он посетил мемориал, посвященный его погибшим товарищам в Монголии, чтобы попрощаться с ними в последний раз.

«Однажды Томохиро покинул Монголию в качестве интернированного, но он неоднократно возвращался в страну, чтобы увидеть своих (мертвых) соратников, и он также поддерживал связи с монголами, поддерживая приют», - сказала Зора, объясняя, почему она в качестве названия программы выбрала «Баяртай» (до свидания монг.)

После того, как программа вышла в эфир в декабре прошлого года, Зора еще раз посетила Монголию, чтобы учесть точку зрения монгольской стороны.

Она появилась на монгольском телевидении и призвала людей предоставить информацию. У нее была возможность взять интервью у 96-летнего бывшего монгольского солдата, который был тюремным надзирателем для японских интернированных.

Зора изменила свою программу, включив в нее результаты своей исследовательской поездки, и в мае вышла в эфир под тем же названием, получив приз, занявший второе место JBA.

«Я рада этой награде, которая предоставит людям возможность узнать об интернировании японцев в Монголии», - сказала она.

Была сцена, которая не была включена в телепрограмму, но тем не менее много значила для Зоры.

Именно тогда она сказала «спасибо» Томохиро возле Государственного университета Монголии, когда сопровождала его в его последней поездке.

«Я хотела передать ему свою благодарность от имени моих соотечественников после того, как узнала о невзгодах тех, кто погиб, благодаря моим исследованиям и интервью», - сказала Зора.

«Я хочу, чтобы эту программу транслировали на монгольском телевидении», - добавила она. «Я хочу, чтобы однажды на колонне в моей альма-матер была выгравирована надпись: «Этот университет построили японцы». Я хочу, чтобы все знали это как факт».

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