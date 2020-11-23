Время работы общественного транспорта Улан-Батора продлено на фоне карантина из-за COVID-19

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайная комиссия города Улан-Батор сообщила, что расписание движения общественного транспорта в столице Монголии вернется к нормальному режиму, с 6 утра до 10 вечера, с целью уменьшения скопления людей в общественном транспорте.

До 22 ноября общественный транспорт в Улан-Баторе работал с 7:00 до 10:00, а также с 17:00 до 20:00, а любой несущественный транспорт и передвижение людей были запрещены вне разрешенного времени в условиях действующего сейчас режима всеобщей готовности или строго карантина с 11 ноября по 1 декабря для предотвращения распространения коронавируса.

Только основные предприятия и услуги могут оставаться открытыми, такие как продуктовые магазины и супермаркеты, производители продуктов питания, распределение продуктов питания, заправочные станции, поставщики топлива, общественные туалеты, места дезинфекции и стерилизации, поставщики кормов для скота, больницы, суды и прокуратура, банки, аптеки, электростанции, СМИ, специальные службы, государственные организации особого и стратегического значения, похоронные службы.

Основные работники должны иметь при себе удостоверение личности и разрешение от своего работодателя, подтверждающее их статус, во время поездки на работу в разрешенное время с 6 утра до 10 вечера.

Жителям настоятельно рекомендуется оставаться дома и выходить только в случае необходимости, например, для покупки продуктов и лекарств в магазинах рядом с домом. Жители также могут использовать свой личный транспорт с 6 утра до 10 вечера, но только в необходимых целях и в экстренных случаях.

Как пояснил пресс-секретарь Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям Ц. Ганзориг, такое изменение режима работы общественного транспорта не обязательно означает ослабление режима изоляции.

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