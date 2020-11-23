Студенты Монголии начнут сдавать тест на COVID-19

CentralAsia (MNG) - С целью усиления ответных мер по борьбе с пандемией COVID-19 и снижения риска Министерство образования и науки Монголии завершило проведение контрольных опросов среди студентов университетов и колледжей.

В опросе приняли участие более 60 000 студентов 88 вузов столицы и сельской местности. Подготовительные работы к вовлечению этих студентов в тестирование на COVID-19 с понедельника, 23 ноября, полностью обеспечены.

Как сказано в сообщении министерства, на заседании Кабинета министров полностью решены вопросы отсутствия перебоев в снабжении продуктами питания и необходимого финансирования для обеспечения студентов продуктами питания.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения