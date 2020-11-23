COVID-19 распространяется по монгольской железнодорожной сети

CentralAsia (MNG) - Коронавирус распространяется в Монголии с угрожающей скоростью после того, как несколько дней назад был зарегистрирован первый локальный случай заражения. С начала пандемии в Монголии зарегистрировано 629 подтвержденных случаев коронавируса, 193 из них локальные.

По словам представителей здравоохранения, появились доказательства того, что COVID-19 распространяется по железной дороге в Монголии; впоследствии все местные пассажирские перевозки были отменены.

В свете этих доказательств Монголия начала тестирование железнодорожников. На сегодняшний день 8900 железнодорожников уже прошли тестирование на коронавирус. Всего в железнодорожном секторе страны работают 15 629 человек.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения