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  23 ноября 2020
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COVID-19 распространяется по монгольской железнодорожной сети

CentralAsia (MNG) -  Коронавирус распространяется в Монголии с угрожающей скоростью после того, как несколько дней назад был зарегистрирован первый локальный случай заражения. С начала пандемии в Монголии зарегистрировано 629 подтвержденных случаев коронавируса, 193 из них локальные.

По словам представителей здравоохранения, появились доказательства того, что COVID-19 распространяется по железной дороге в Монголии; впоследствии все местные пассажирские перевозки были отменены.

В свете этих доказательств Монголия начала тестирование железнодорожников. На сегодняшний день 8900 железнодорожников уже прошли тестирование на коронавирус. Всего в железнодорожном секторе страны работают 15 629 человек.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
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