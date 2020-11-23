Монголия увеличивает ежемесячные пособия на ребенка в условиях пандемии

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии увеличило ежемесячное пособие на детей до 18 лет до первой половины следующего года из-за пандемии COVID-19.

Мера, первоначально запланированная на реализацию с апреля до конца этого года, была продлена до конца июня 2021 года после того, как страна ввела режима всеобщей готовности для сдерживания распространения COVID-19.

Все дети до 18 лет могут получать от государства 100 000 тугриков (35,4 доллара США) в течение каждого месяца, что на 30 000 монгольских тугриков (10,5 долларов) больше, чем раньше. По оценкам, от этой меры выиграют в общей сложности 1,25 млн детей.

Правительство приняло ряд других экономических мер для поддержки домашних хозяйств и предприятий в условиях пандемии COVID-19.

До 30 июня 2021 года срок погашения ипотечных кредитов может быть продлен, а импортеры будут освобождены от импортных пошлин на свои потребительские продукты питания, такие как рис, пшеница и масло.

Монголия вошла в состояние всеобщественной готовности к стихийным бедствиям и ввела общенациональную изоляцию с 6:00 утра четверга (22:00 по Гринвичу в среду) до 1 декабря, после сообщения о первом локально переданном случае COVID-19.

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