В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 11,9 тысячам

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 42 человека были выписаны из медучреждений после выздоровления, число скончавшихся остается прежним.

Общее количество зараженных в Таджикистане с начала пандемии достигло 11 894 человек, число вылечившихся составляет 11 271 пациента, скончались 86 человек.



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