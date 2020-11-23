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  23 ноября 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 11,9 тысячам

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 42 человека были выписаны из медучреждений после выздоровления, число скончавшихся остается прежним.

Общее количество зараженных в Таджикистане с начала пандемии достигло 11 894 человек, число вылечившихся составляет 11 271 пациента, скончались 86 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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