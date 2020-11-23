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  23 ноября 2020
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На утро 23 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 716 человек. Всего — 126 182

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 716 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 23 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 188;

- Павлодарская область - 98;

- Северо-Казахстанская область - 96;

- Костанайская область - 77;

- Акмолинская область - 61;

- город Алматы - 42;

- Западно-Казахстанская область - 42;

- город Нур-Султан - 40;

- Карагандинская область - 20;

- Атырауская область - 15;

- Алматинская область - 12;

- Жамбылская область - 10;

- Актюбинская область - 8;

- город Шымкент - 2;

- Мангистауская область - 2;

- Туркестанская область - 2;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 126 182 случая заражения коронавирусом, скончались более 1,9 тыс. человек.

Коронавирус в Казахстане
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