На утро 23 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 716 человек. Всего — 126 182

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 716 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 23 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 188;
- Павлодарская область - 98;
- Северо-Казахстанская область - 96;
- Костанайская область - 77;
- Акмолинская область - 61;
- город Алматы - 42;
- Западно-Казахстанская область - 42;
- город Нур-Султан - 40;
- Карагандинская область - 20;
- Атырауская область - 15;
- Алматинская область - 12;
- Жамбылская область - 10;
- Актюбинская область - 8;
- город Шымкент - 2;
- Мангистауская область - 2;
- Туркестанская область - 2;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 126 182 случая заражения коронавирусом, скончались более 1,9 тыс. человек.