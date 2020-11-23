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  23 ноября 2020
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В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 71 617

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на вечер 22 ноября количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 71 617 (+65), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения Узбекистана.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ташкентской области и в Ташкенте. Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 68 827 (+116), показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 187 пациентов.

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