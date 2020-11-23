В Беларуси силовики применили светошумовые гранаты на воскресной акции протеста
- Азия и мир, общество
- 9:35, 23 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В воскресенье в нескольких городах Беларуси, включая Минск в очередной раз прошла несанкционированная акция протеста из-за результатов президентских выборов.
С утра колонна спецтехники въехала в Минск со стороны Уручья. После полудня группы людей стали выходить на улицы в разных районах Минска. Это сопровождалось отключением мобильного интернета, закрытием некоторых станций метро, а также разгонами и задержаниями со стороны силовиков, пишет Tut.By.
Отмечается, что число задержанных превысило 325 человек. Это меньше, чем несколько предыдущих воскресений.
МВД Беларуси подтвердило применение спецсредств во время акции протеста, добавив, что число участников демонстраций снижается.