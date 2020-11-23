В Беларуси силовики применили светошумовые гранаты на воскресной акции протеста

Минск, 22 ноября // Tut.by

CentralAsia (CA) - В воскресенье в нескольких городах Беларуси, включая Минск в очередной раз прошла несанкционированная акция протеста из-за результатов президентских выборов.

С утра колонна спецтехники въехала в Минск со стороны Уручья. После полудня группы людей стали выходить на улицы в разных районах Минска. Это сопровождалось отключением мобильного интернета, закрытием некоторых станций метро, а также разгонами и задержаниями со стороны силовиков, пишет Tut.By.

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Отмечается, что число задержанных превысило 325 человек. Это меньше, чем несколько предыдущих воскресений.