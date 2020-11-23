Билл Гейтс предрекает человечеству новую пандемию

CentralAsia (CA) - Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в своем новом касте заявил, что новая пандемия может ожидать человечество в обозримом будущем: в лучшем случае через 20 лет, в худшем — в ближайшие три года.

В своем касте Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions вместе с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи Гейтс обсудил последствия коронавируса.