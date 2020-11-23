Билл Гейтс предрекает человечеству новую пандемию

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 9:48, 23 ноября 2020
- Просмотров: 6466
CentralAsia (CA) - Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в своем новом касте заявил, что новая пандемия может ожидать человечество в обозримом будущем: в лучшем случае через 20 лет, в худшем — в ближайшие три года.
В своем касте Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions вместе с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи Гейтс обсудил последствия коронавируса.
«Главная причина, почему пандемия будет менее разрушительной, так это потому, что мы уже получим опыт. Мы уже на тот момент проведем «игры в пандемию» наподобие военных учений и практически каждая страна будет реагировать так, как это делали Южная Корея или Австралия - когда население быстро тестируется, люди изолируются. Да и наши приборы для тестирования станут лучше. Во второй раз мы уже не будем столь глупы», - приводит слова Гейтса ВВС.
На вопрос о том, насколько безопасно, даже при условии вакцинации, проводить массовые мероприятия и возвращаться к нормальной жизни, доктор Фаучи ответил, что человечество будет возвращаться к нормальной жизни постепенно в сочетании с вакцинацией и умеренными ограничительными мерами.
«Если бы была вакцина с 99%-м показателем эффективности, и 99% населения ее получили - то тогда все было бы в порядке. Но такого не произойдет…. Если мы возьмем, к примеру, вакцину с 75% эффективности и привьем ее 69% населения, то все равно остается еще уйма людей, которые могут разносить вирус», - сказал Фаучи.
Он также сказал, что сама по себе нынешняя пандемия не закончится. Признав, что у людей накопилась усталость от соблюдения карантинных мер, Фаучи призвал всех не сдаваться и продолжать соблюдать меры предосторожности, то есть носить маски, часто мыть руки и избегать мест скопления людей.