В Казахстане за сутки от COVID-19 выздоровели 514 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 112 8096 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 835;

- Алматы - 14 549;

- Атырауская область - 11 245;

- Карагандинская область - 10 520;

- Восточно-Казахстанская область - 10 183;

- Западно-Казахстанская область - 7037;

- Шымкент - 5160;

- Алматинская область - 4918;

- Северо-Казахстанская область - 4856;

- Павлодарская область - 4557;

- Жамбылская область - 4149;

- Акмолинская область - 4085;

- Костанайская область - 3519;

- Туркестанская область - 3374;

- Актюбинская область - 3306;

- Мангистауская область - 3280;

- Кызылординская область - 3233.

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