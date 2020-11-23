В Узбекистане фермеры терпят убытки из-за отключений электроэнергии (фото, видео)

CentralAsia (UZ) - В Яккабагском районе Кашкадарьинской области после трехдневного отключения электроэнергии у местного предпринимателя погибли 6000 кур. А в Каттакурганском районе Самаркандской области фермер потерял 35 тысяч долларов из-за замёрзшей рассады в теплице, сообщают блогеры в социальных сетях.

Блогер Камил Фахрутдинов сообщил, что с 18 по 20 ноября в Яккабагском районе отключили электроэнергию. В результате погибли 5200 цыплят местного бизнесмена Абдунаби Гиясова.

Предприниматель сообщил изданию «Дарё», что к 22 ноября количество погибших цыплят достигло 6 тысяч.

Блогер Хусан Комилжонов сообщил, что после обращения бизнесмена в министерство, ему предоставили электричество и сняли ограничения на электричество в районе.

По данным Telegram-канала Troll.uz, в одной из теплиц после того, как погас свет в Каттакурганском районе Самаркандской области замёрзла вся рассада. Предполагаемый ущерб фермеру составляет 35 000 долларов.

Кроме того, пользователи социальных сетей раскритиковали отключение электроэнергии в родильном доме в Ташкентском районе Ташкентской области.

В Минэнерго заявили, что спрос на электроэнергию увеличился в результате понижения температуры воздуха, и это основная причина перебоев в подаче электроэнергии.