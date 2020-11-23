Студенты из Афганистана будут обучаться в вузах Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В рамках визита правительственной делегации Афганистана в Ташкенте состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством высшего образования Афганистана и Министерством высшего и среднего специального образования РУз о направлении афганских студентов в Узбекистан для получения образования.

В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков и глава администрации президента Афганистана Мухаммад Шакир Коргар, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Подписанный Меморандум также определяет условия и порядок сотрудничества между высшими образовательными учреждениями двух стран, включая обмен учебно-методическими материалами, взаимное участие специалистов обоих государств в образовательных мероприятиях, взаимодействие в научно-исследовательской работе и совместную подготовку публикаций и статей в научных журналах.

Договоренность о дальнейшем взаимодействии в сфере образования и сотрудничестве между высшими образовательными учреждениями двух стран была достигнута в рамках визита правительственной делегации Республики Узбекистан в Исламскую Республику Афганистан в октябре текущего года.

В Термезском районе Сурхандарьинской области функционирует центр обучения афганских граждан. В период 2018-2019 учебного года в центре прошли обучение 96 студентов по направлению «Узбекский язык и литература»– все они получили дипломы бакалавров Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.

В настоящее время в центре обучаются 172 студента, из которых 119 человек – по направлению «Узбекский язык и литература», 35 – по направлению «Системы наземного транспорта и их эксплуатация» и 18 – по направлению «Акушерство, гинекология и сестринское дело».

Кроме того, в декабре текущего года запланировано прибытие еще 10 студентов из Афганистана для обучения по направлению сельского хозяйства при поддержке и финансировании Европейского Союза.