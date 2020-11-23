В Улан-Баторе за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса. Всего — 640

- Монголия, происшествия
- 10:12, 23 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) - За воскресенье в Монголии проведено 3011 тестов на коронавирус, и 11 из них дали положительные результаты.
Как сообщила сегодня начальник отдела исследования и мониторинга Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа, эти случаи выявили только в столице страны, а в других аймаках новые случаи не зафиксированы.
Всего с начала пандемии в Монголии COVID-19 выявлен у 640 человек, случаи смерти не зарегистрированы.
Коронавирус в Монголии
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