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  23 ноября 2020
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В Улан-Баторе за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса. Всего — 640

CentralAsia (MNG) -  За воскресенье в Монголии проведено 3011 тестов на коронавирус, и 11 из них дали положительные результаты.

Как сообщила сегодня начальник отдела исследования и мониторинга Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа, эти случаи выявили только в столице страны, а в других аймаках новые случаи не зафиксированы.

Всего с начала пандемии в Монголии COVID-19 выявлен у 640 человек, случаи смерти не зарегистрированы.

Коронавирус в Монголии
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