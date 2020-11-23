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  23 ноября 2020
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В ОАЭ обнаружили новые нефтяные месторождения
// iStockphoto

CentralAsia (CA) -  Высший нефтяной совет Объединенных Арабских Эмиратов сообщил об обнаружении в Абу-Даби бассейна нетрадиционной нефти, объем которого, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год, передает Khaleej Times.

В ходе заседания члены SPC также договорились об увеличении резервов традиционной нефти на 2 миллиарда баррелей.

Отмечается, что также на совещании был утвержден рекордный план нефтяной компании Абу-Даби ADNOC относительно капитальных расходов на сумму 448 млрд дирхам (примерно $122 млрд) в течение следующих пяти лет.

ADNOC планирует в течение этого периода влить в экономику ОАЭ 160 млрд дирхам (44 млрд долларов США).

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