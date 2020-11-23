В Андижане учеников школы вывели на мороз без верхней одежды встречать руководство (фото)

В Андижане учеников школы вывели на мороз без верхней одежды встречать руководство

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились фотографии, на видно, как учащиеся младших классов стоят на минусовой температуре на улице без верхней одежды.

Как сообщают пользователи соцсетей, фото было сделано в школе №43 Андижанской области.

Узбекистанский блогер Нозим Сафаров сообщает, что детей вывели на улицу в рамках агитационного мероприятия.

В Андижанском областном управлении народного образования заявили, что ситуация изучается специальной рабочей группой.

В начале текущего года в сети уже раскритиковали глав двух областей за то, что в зимнюю погоду их встречали ученицы в летней одежде. 18 января тогдашний хоким (ныне вице-премьер) Ферганской области Шухрат Ганиев посетил Сохский район. На одной из фотографии была запечатлена девочка, которая вышла встречать хокима области в летней национальной одежде. Именно этот снимок вызвал недовольство многих узбекистанцев. В пресс-службе областного хокимията тогда заявили, что девочка стояла на холоде всего лишь минуту.

В Узбекистане в эти дни температура воздуха достигает днём минус 10 градусов.

По данным Узгидромета, на момент публикации материала температура в столице Узбекистана составляет минус 7 градусов мороза.

В ближайшие дни по Узбекистану сохранится холодная погода с температурой на 10-15 градусов ниже среднемноголетних значений.