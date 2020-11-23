В Европе проходят акции протеста против карантина

CentralAsia (CA) - В Берлине около 5 тыс. человек вышли на «безмолвный марш» в знак протеста против антикоронавирусной политики, сообщает Euronews.

По словам активистов, власти нарушают базовые гражданские права и свободы. Это не первая манифестация противников карантинных мер в Германии. В среду аналогичная акция начиналась мирно, но закончилась крупными беспорядками и столкновениями с полицией. Были задержаны более 360 человек.

В Португалии на акцию протеста вышли представители шоу-бизнеса: рабочие сцены, создатели реквизита, техники и исполнители. У бывшей арены для корриды они выставили ящики для реквизита: на каждом из них написано название компании, которая из-за коронакризиса разорилась или близка близка к этому.

Во Франции не прекращаются манифестации католиков: они требуют возобновить церковные службы. По мнению прихожан и священнослужителей, власти могут определять социальную дистанцию, но не имеют права вовсе запрещать мессу.

Сейчас во Франции церкви теоретически могут оставаться открытыми, но проведение служб запрещено. Исключение делается только для свадеб и похорон, но при сильно ограниченном числе гостей.

