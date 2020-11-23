В Узбекистане проводят опрос населения для формирования «потребительской корзины»

CentralAsia (UZ) - Федерация обществ по защите прав потребителей Узбекистана опубликовала опрос по определению размера «потребительской корзины».

Респондентов спрашивали, сколько хлеба, мяса, овощей, фруктов и других продуктов они потребляют в день, три дня или в неделю.

Кроме того, задавались вопросы для определения потребности в других основных потребительских товарах.

Данные опроса, опубликованного 19 ноября, будут учтены при разработке национального проекта «Потребительская корзина».

В декабре 2019 года Министерство экономики и промышленности объявило, что в Узбекистане разработана методика определения размера «потребительской корзины».

В то время в корзине было около 50 наименований продуктов без перечисленных видов услуг. Для сравнения, в США было включено 300 видов товаров и услуг, в Великобритании - 350, а в Германии - 470.

«Потребительская корзина» - определяет минимальный объем набора необходимых продуктов, товаров и услуг, которые один человек или одна семья потребляет за определенный период времени (месяц, год).