Некоторые банки Улан-Батора открываются для оказания основных услуг

CentralAsia (MNG) - С разрешением Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК) некоторые коммерческие банки начали работу с сегодняшнего дня для оказания основных услуг тем, кто не может получать банковские услуги онлайн.

С сегодняшнего дня открыты несколько филиалов Khan Bank, XасBank, State Bank и Capitron Bank. Банки будут предоставлять только основные услуги, такие как детские деньги и другие виды ежемесячных социальных пособий.

В условиях текущего режима всеобщей готовности, введенного с 11 ноября по 1 декабря, все предприятия и службы закрыты, за исключением продовольственных магазинов и супермаркетов, производителей продуктов питания, распределения продуктов питания, заправочных станций, поставщиков топлива, общественных туалетов, мест дезинфекции и стерилизации, поставщиков кормов для скота, больницы, суды и прокуратуры, аптеки, электростанции, средства связи и СМИ, специальные службы, государственные организации особой и стратегической важности, а также похоронные службы.

В прошлую субботу, 21 ноября, ГЧК разрешила открытие некоторых банков, потребовав обеспечить соблюдение правил социального дистанцирования.

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