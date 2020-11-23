[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Некоторые банки Улан-Батора открываются для оказания основных услуг

CentralAsia (MNG) -  С разрешением Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК) некоторые коммерческие банки начали работу с сегодняшнего дня для оказания основных услуг тем, кто не может получать банковские услуги онлайн.

С сегодняшнего дня открыты несколько филиалов Khan Bank, XасBank, State Bank и Capitron Bank. Банки будут предоставлять только основные услуги, такие как детские деньги и другие виды ежемесячных социальных пособий.

В условиях текущего режима всеобщей готовности, введенного с 11 ноября по 1 декабря, все предприятия и службы закрыты, за исключением продовольственных магазинов и супермаркетов, производителей продуктов питания, распределения продуктов питания, заправочных станций, поставщиков топлива, общественных туалетов, мест дезинфекции и стерилизации, поставщиков кормов для скота, больницы, суды и прокуратуры, аптеки, электростанции, средства связи и СМИ, специальные службы, государственные организации особой и стратегической важности, а также похоронные службы.

В прошлую субботу, 21 ноября, ГЧК разрешила открытие некоторых банков, потребовав обеспечить соблюдение правил социального дистанцирования.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Чехия продлила режим ЧС до середины декабря
  • В Тихом океане у берегов Чили произошло сильное землетрясение
  • Студенты из Афганистана будут обучаться в вузах Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com