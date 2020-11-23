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  23 ноября 2020
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Состоялась международная конференция «Монголия и монголы: прошлое и настоящее»

CentralAsia (MNG) -  По случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Польшей факультет востоковедения Варшавского университета (UW) в сотрудничестве с Государственным университетом Монголии виртуально организовал третью международную научную конференцию «Монголия и монголы: прошлое и настоящее» 18-19 ноября.

Министр культуры Монголии С.Чулуун направил послание участникам конференции.

В своем вступительном слове посол Монголии в Польше Б. Дорж подчеркнул, что факультет востоковедения UW внес ценный вклад и прилагает последовательные усилия для развития монголоведения, и отметил возрастающую важность развития монголоведения и сохранения монгольского языка, культуры и традиции. Посол также предложил организовать международную конференцию по истории Монголии в честь 780-й годовщины битвы при Легнице, которая приходится на 2021 год.

На открытии конференции выступили декан факультета востоковедения Петр Тарача и посол Польши в Монголии Кшиштоф Бойко. На конференции 24 ученых из Монголии, России, Польши, Чехии, Венгрии, Франции и Южной Кореи выступили с докладами по истории, языку, культуре, литературе, археологии и традиционной медицине Монголии.

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