В немецком городе неизвестный устроил перестрелку с полицией

// DPA

CentralAsia (CA) - Вооруженный пистолетом мужчина вечером в воскресенье устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Мекенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В результате перестрелки с прибывшими сотрудниками спецподразделения полиции злоумышленник был тяжело ранен и скончался на месте. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в кисть руки и был доставлен в больницу.

В пригороде Бонна Мекенхайме проживают около 27 000 человек. В операции по обезвреживанию злоумышленника участвовал усиленный наряд полиции, в том числе сотрудники ее спецподразделения. Кроме того, к месту происшествия были отправлены врачи, санитары и психолог.