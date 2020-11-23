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  23 ноября 2020
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В немецком городе неизвестный устроил перестрелку с полицией
// DPA

CentralAsia (CA) -  Вооруженный пистолетом мужчина вечером в воскресенье устроил хаотичную стрельбу на улицах немецкого города Мекенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В результате перестрелки с прибывшими сотрудниками спецподразделения полиции злоумышленник был тяжело ранен и скончался на месте. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в кисть руки и был доставлен в больницу.

В пригороде Бонна Мекенхайме проживают около 27 000 человек. В операции по обезвреживанию злоумышленника участвовал усиленный наряд полиции, в том числе сотрудники ее спецподразделения. Кроме того, к месту происшествия были отправлены врачи, санитары и психолог.

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