В торговом центре Самарканда мужчина прилюдно убил жену и её знакомого (осторожно, видео)

В торговом центре Самарканда мужчина прилюдно убил жену и её знакомого

Орудие убийства (фото с сайта МВД Узбекистана)

CentralAsia (UZ) - 20 ноября примерно в 18:00 часов в одном из торговых комплексов на улице Мирзо-Улугбека в Самарканде произошло двойное убийство, сообщил STV.

По словам очевидцев, мужчина лет сорока с кухонным ножом напал на мужчину и женщину, нанес им серьезные травмы, после чего они скончались от кровопотери.

Согласно предварительной информации, 42-летний житель Пастдаргомского района выследил свою супругу с предполагаемым любовником, которые вошли в магазин. Вспомнив о ранних похождениях и романтических отношениях своей супруги, муж-ревнивец прилюдно убил их обоих.

Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, по данному факту 20 ноября прокуратурой города Самарканда возбуждено уголовное дело по п. «а, ж» ч.2 статьи 97 (Умышленное убийство) УК РУз.

В настоящее время подозреваемый задержан, ведется следствие.