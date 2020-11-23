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  23 ноября 2020
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Под Ташкентом отец и сын погибли от взрыва газа

CentralAsia (UZ) -  Два человека погибли в жилом доме в Кибрайском районе Ташкентской области из-а взрыва газовоздушной смеси. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

По данным ведомства, взрыв произошел 21 ноября примерно в 19:16. В результате взрыва обрушилась часть дома. Стены и потолок были деформированы.

Спасатели во время поисково-спасательных работ из-под завалов нашли владельца дома и тело его сына. Отец в критическом состоянии госпитализирован, несмотря на усилия докторов он скончался в 20:45.

МЧС отмечает, что взрыв произошел в результате утечки природного газа из подземного газопровода, который проходит под домом.

Ведётся следствие.

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