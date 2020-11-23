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  23 ноября 2020
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В Нью-Йорке сотни тел умерших во время пандемии с весны находятся в холодильниках, - Wall Street Journal
// Reuters

CentralAsia (CA) -  В Нью-Йорке около 650 тел умерших от коронавируса во время первой волны до сих пор хранятся в передвижных моргах-рефрежираторах, которые разместились на набережной Бруклина. Об этом пишет Wall Street Journal.

Как сообщили в офисе главного судебно-медицинского эксперта, многие из тел принадлежат людям, чьи семьи пока не удалось найти, или же чьи родственники не могут позволить себе надлежащее захоронение. Отмечается, что пока не удается связаться с родственниками около 230 умерших.

Весной, когда коронавирус в США был в разгаре, Нью-Йорк стал эпицентром пандемии. Примерно 700 жителей штата умирали каждые сутки, около трех тысяч попадали на больничную койку. Морги не справлялись с таким объемом, поэтому на помощь пришли передвижные рефрежираторы.

На сегодняшний день в США коронавирус выявлен у более 12,2 млн человек, скончались — 256 782.

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