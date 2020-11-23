В Туркменистане тюремные охранники продают продукты заключенным, - СМИ

CentralAsia (TM) - С 5 марта, в качестве меры профилактики распространения коронавируса, в тюрьмах Туркменистана был введен запрет на свидания заключенных с родственниками. Из-за этого уже более полугода заключенные не могут получить передачи с продуктами от родных, сообщает сайт Turkmen news.

По данным издания, в колонии MR-K/16 города Байрамали Марыйского велаята этим воспользовались тюремные охранники, которые ранее нелегально продавали содержащимся под стражей сигареты, алкоголь, наркотики и телефоны. Теперь надзирателям за плату можно заказать и продукты питания.

Охранники соглашаются съездить в магазин за плату, в связи с тем что после введения запрета на свидания оперативники лишились части дохода. Ранее они под разными предлогами вымогали деньги у посетителей. Теперь они нашли новый способ «заработка», - отмечает издание.

Ранее внешнеполитическое ведомство Великобритании опубликовало памятку для своих граждан о ситуации в туркменских тюрьмах, в которой рассказало, что питание в них бесплатное, но очень скудное.