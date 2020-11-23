Специалисты назвали шесть причин поседения волос в раннем возрасте

CentralAsia (CA) - Поседение волос считается одним из видимых признаков старения организма, но иногда седина может появиться и в раннем возрасте. Поэтому, если вы думаете, что так рано волосы начали седеть только у вас, то ошибаетесь.

Преждевременная седина — это весьма распространенная проблема, которая также может быть признаком другой проблемы, лежащей в ее основе! Турецкое ежедневное издание Milliyet рассказало о причинах ранней седины и о том, что нужно делать, чтобы предотвратить.

1. Нехватка витамина B12

По мнению специалистов, основной причиной поседения волос в молодом возрасте является дефицит витамина B12. Нехватка этого витамина также может вызывать истончение и выпадение волос. Чтобы избежать этого, включите в свой рацион такие продукты, как яйца, говядина, тунец, лосось. При необходимости также можно использовать добавки с витамином B12 после консультации со специалистом.

2. Проблемы с функциями щитовидной железы

Исследования показали, что проблемы с щитовидной железой влияют на волосы от корней до кончиков. Если у вас есть такие проблемы, как поседение, ломкость или жирность волос, причиной этого может быть недостаточно хорошая работа вашей щитовидной железы.

3. Употребление большого количества вредной пищи вместо полезных продуктов

Неправильное питание также способно вызвать преждевременное поседение. Различные исследования на эту тему подтверждают, что причиной данной проблемы может быть дефицит ферритина, кальция, витамина D, меди, цинка, железа.

4. Постоянный стресс и беспокойство

Вместе с тем раннюю седину вызывают стресс и беспокойство, которые воздействуют на стволовые клетки, ответственные за регенерацию пигмента.

5. Генетическая предрасположенность

Да, возможно, вы унаследовали седые волосы от ваших родителей или бабушек и дедушек. По мнению дерматологов, наши генетические коды играют большую роль в том, когда на нашей голове появится седина. Иными словами, если кто-то из вашей семьи рано поседел, то вероятность того, что с вами произойдет то же самое, выше.

6. Использование вредной химической продукции для волос

Многие виды продукции для волос, начиная от шампуней и заканчивая красками, могут вызвать поседение. Вредные химические вещества, содержащиеся в этих продуктах, снижают уровень меланина, что приводит к потере естественного цвета волос.

Способы предотвратить преждевременное поседение волос:

защищайте волосы от вредного воздействия солнца. По возможности, выходя на улицу, надевайте головной убор;

старайтесь избегать использования фенов и щипцов для волос. Расчесывайте волосы широкой щеткой;

регулярно делайте массаж головы с кокосовым маслом.