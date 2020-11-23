Бердымухамедов открыл для сотрудников МВД новый жилой комплекс, названный в честь его отца

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на днях открыл новый коттеджный комплекс в массиве Чоганлы на севере туркменской столицы. Комплекс возведён для работников Министерства внутренних дел страны, передаёт ИА «Туркменистан сегодня».

В ходе церемонии президент посетил здание администрации комплекса, на стене которого установлен барельеф с изображением его отца, ветерана органов внутренних дел Мяликгулы Бердымухамедова, именем которого назван этот жилой комплекс.

В здании обустроен своеобразный музей, где собраны архивные материалы, копии различных документов, удостоверений, в том числе о государственных наградах и воинских званиях отца президента.

Двухэтажные коттеджи имеют пять комнат. На первом этаже размещены кухня и две гостиные, на втором — три комнаты, каждый этаж имеет жилую площадь почти 125 квадратов.

