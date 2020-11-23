[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бердымухамедов открыл для сотрудников МВД новый жилой комплекс, названный в честь его отца

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на днях открыл новый коттеджный комплекс в массиве Чоганлы на севере туркменской столицы. Комплекс возведён для работников Министерства внутренних дел страны, передаёт ИА «Туркменистан сегодня».

В ходе церемонии президент посетил здание администрации комплекса, на стене которого установлен барельеф с изображением его отца, ветерана органов внутренних дел Мяликгулы Бердымухамедова, именем которого назван этот жилой комплекс.

В здании обустроен своеобразный музей, где собраны архивные материалы, копии различных документов, удостоверений, в том числе о государственных наградах и воинских званиях отца президента.

Двухэтажные коттеджи имеют пять комнат. На первом этаже размещены кухня и две гостиные, на втором — три комнаты, каждый этаж имеет жилую площадь почти 125 квадратов.

print
  • В немецком городе неизвестный устроил перестрелку с полицией
  • Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 24,5 тысячи
  • Некоторые банки Улан-Батора открываются для оказания основных услуг


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com