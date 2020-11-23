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  23 ноября 2020
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Афганистан и Туркменистан согласовали совместное использование трансграничных водных ресурсов

CentralAsia (TM) -  Взаимодействие профильных ведомств двух стран по согласованному использованию стоков Амударьи и рек Мургаб и Теджен были рассмотрены на 4-м заседании Координационной комиссии по водохозяйственным вопросам между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистан, которое состоялось в Государственном комитете водного хозяйства в режиме онлайн.

Афганскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель министра водных ресурсов ИРА по техническим вопросам и национального управления водного регулирования Вайс Ахмад Басири. А туркменскую – представители Государственного комитета водного хозяйства и Государственной пограничной службы.

Трансграничные в Центральной Азии реки Амударья, Мургаб, Теджен являются основными источниками водных ресурсов для сельского хозяйства и промышленности, производства электроэнергии, снабжения населения питьевой водой. В этой связи участники встречи высказались за совместное использование трансграничных водных ресурсов в соответствии с положениями международного права и взаимного учёта интересов сторон и в рамках дальнейшего укрепления и развития сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистан.

По итогам заседания был подписан соответствующий Протокол, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

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