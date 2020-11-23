Китай пожертвует Монголии диагностическое оборудование для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Монголия уже 10 месяцев успешно борется с коронавирусной инфекцией. Однако число зараженных удвоилось за полмесяца из-за внутренней вспышки, произошедшей ранее в этом месяце.

Китайское правительство заявило, что пожертвует Монголии столь необходимое оборудование для борьбы с инфекцией.

В частности, Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, сказал, что страна будет поставлять диагностическое оборудование с нуклеиновых кислот для борьбы с 1 миллионом человек в день и проводить 100% точные тесты для борьбы с COVID-19.

Учитывая неуклонный рост числа случаев местного заражения COVID-19, Монголия подняла уровень эпидемиологической опасности до наивысшего. Кроме того, в стране также были введены меры профилактики и контроля с тем, чтобы сдержать распространение вируса.

«Китай внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает с Монголией тесную связь», - сказал Чжао Лицзянь. Он добавил, что Китай и Монголия являются дружественными соседями, связанными друг с другом самым тесным образом, обе страны объединили усилия в борьбе с эпидемией и достигли положительных результатов.

По словам Чжао Лицзяня, с учетом ухудшающейся ситуации власти и народ Монголии приняли соответствующие меры для борьбы с пандемией. «Правительство Китая приняло решение предоставить Монголии экстренную помощь в виде партии средств и наборов для взятия тестов на COVID-19, чтобы помочь этой стране и оказать ей поддержку», - сказал представитель МИД КНР.

«Китай продолжит оказывать необходимую помощь Монголии исходя из ее потребностей. Мы верим и надеемся, что под руководством правительства Монголии страна сможет одержать победу над эпидемией в кратчайшие сроки», - подчеркнул Чжао Лицзянь.

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