В России впервые выявили более 25 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 ноября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 917 (23,5%). Таким образом, всего с начала пандемии в России нарастающим итогом зафиксировано 2 114 502 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 72,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 520 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 481,6 тыс. человек.