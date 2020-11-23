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  23 ноября 2020
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В России впервые выявили более 25 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 ноября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 917 (23,5%). Таким образом, всего с начала пандемии в России нарастающим итогом зафиксировано 2 114 502 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 72,9 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 520 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 481,6 тыс. человек.

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