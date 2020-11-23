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  23 ноября 2020
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За сутки в России от коронавируса умер 361 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончался 361 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 71 и Московской области – 20.

Общее количество жертв коронавируса в РФ достигло 36 540 человек. Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявлен у 2,1 млн человек, выздоровели — 1,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 481,6 тыс. пациентов.

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