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  23 ноября 2020
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В Андижане уволили руководство школы, которое вывело учеников в мороз без верхней одежды
Предыстория: В Андижане учеников школы вывели на мороз без верхней одежды встречать руководство (фото)

CentralAsia (UZ) -  В Андижане директор и заместитель директора средней школы № 43 были уволены за то, что заставили учащихся махать флажками в минусовую погоду без верхней одежды. Об этом 23 ноября сообщило Управление народного образования Андижанской области.

В сообщении говорится, что случай имел место 19 ноября во время акции, прошедшей под лозунгом «Новый Узбекистан - новое мировоззрение».

Рабочая группа, созданная для расследования инцидента сообщила, что дети находились на улице всего 2–3 минуты, а затем зашли в класс вместе с классными руководителями.

В официальном заявлении говорится, что со стороны родителей не было претензий по этому поводу.

Но несмотря на это, директор и заместитель директора средней школы № 43 были уволены.

22 ноября в социальных сетях была опубликована фотография, на которой ученики школы № 43 Андижана машут флажками, приветствуя местные власти. На фото мужчина и женщина рядом с учениками, стоящими без верхней одежды, одеты в пальто и куртки.

«На улице очень холодно. А теперь представьте, как холодно маленькому ребенку без куртки в этот мороз. Вы могли бы оставить эту пропаганду на более теплые дни. Давайте ценить детей, даже если мы не ценим людей», - написал блогер Нозим Сафари.

Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана сообщила, что ранее предупредили всех директоров школ и руководителей областных управлений народного образования не допускать подобных инцидентов.

Но в министерстве не прокомментировали, какие меры будут приняты против чиновников, допустивших инцидент, несмотря на предупреждения.

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