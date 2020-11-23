Мировые эксперты опасаются, что многие страны могут остаться без вакцины вплоть до 2024 года

CentralAsia (CA) - В скором времени будут зарегистрированы первые вакцины от коронавируса. Некоторые государства уже давно забронировали для себя миллиарды доз. Другим грозит зависимость от Китая или России, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Миру предстоит справиться с гигантским проектом — «Максимально быстрым производством, распределением вакцин от коронавируса среди миллиардов людей земного шара и их вакцинацией - от западных мегаполисов с превосходными клиниками до деревень, фавел и труднодоступных регионов. Это будет логистический вызов, проект такого масштаба, с которым человечество не сталкивалось еще никогда», отмечают авторы статьи.

«Тот, кто окажется первым в очереди за вакциной, первым завершит локдаун, откроет школы и рестораны и сможет активизировать экономику. Тот, под чьим контролем окажется доступ к лучшим вакцинам, расширит свою власть. Некоторым странам пандемия дает возможность добиться признания в качестве производителя общественных благ и тем самым получить больше влияния, чем они завоевывали в XX веке с помощью идеологий», - говорит Дмитрий Тренин, руководитель Московского центра Карнеги.

Другим странам и их гражданам в свою очередь придется приложить усилия для того, чтобы вообще получить вакцину. «Если COVID-19 что-то и показал, так это то, что мир корыстен и эгоцентричен. Я никогда не видела такого гадкого, мафиозного, уличного менталитета, как в добывании масок в последние месяцы», - сказала еще в июле Карлине Кляйер, координатор по чрезвычайным ситуациям в благотворительной организации «Врачи без границ».

Впрочем, вполне есть повод и надеяться: судя по всему, в обозримом будущем в распоряжении мира окажется не одна вакцина от коронавируса, а сразу несколько. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент клинические испытания проходят 48 потенциальных вакцин. 11 из них проходят последний и наиболее масштабный 3-й этап испытаний. Производители этих вакцин находятся в Китае, США, нескольких европейских странах, в России и Индии.

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы массовая вакцинация началась в РФ уже в этом году. Однако до этого ему придется убедить в этом и собственный народ: согласно опросам, 59% россиян отвергают вакцинацию, потому что не верят в вакцины. На данный момент вакцинировано около 10 тыс. представителей групп риска, в том числе учителя и медики, в основном в Москве, пишут авторы.

Несмотря на вакцинацию, 10 из этих врачей все же заболели коронавирусом. 9 случаев российское министерство здравоохранения объясняет тем, что им была сделана лишь одна инъекция вакцины, а для формирования иммунитета необходимы две. Второй крупной проблемой является то, что вакцины не поступают туда, где в них нуждаются. Согласно сообщениям СМИ, поставки вакцин в отдаленные регионы огромной страны были отложены из-за нехватки транспорта и систем охлаждения.

И это проблемы страны, которая сама разрабатывает вакцины и пока отказывается от помощи извне. Распределение вакцин по всему миру будет несравненно более сложным, даже в развитых регионах, говорится в материале.

Прежде всего, проблему представляет охлаждение. Основывающаяся на технологии mRNA будущая вакцина компаний Biontech и Pfizer должна храниться при температуре примерно минус 70 градусов, что зачастую не могут позволить себе даже современные больницы. Lonza Group, фармацевтическое предприятие из Швейцарии, предполагает, что и mRNA-вакцина компании Moderna должна производиться при низких температурах. У других потенциальных вакцин в этом смысле меньше проблематичных характеристик. Но и здесь ампулы вакцины невозможно будет транспортировать и хранить без закрытых холодовых цепей. К тому же крайне низкие температуры создают особые требования к ампулам из специального медицинского стекла, миллиарды которых потребуются всему миру.

Чтобы предотвратить хищение заветного материала, фармацевтические компании размышляют над тем, чтобы оснастить грузы GPS-трекерами или с целью обмана отправлять пустые грузовики, чтобы нападения на них было тяжело спланировать. Также неясно, как организовать 15 тыс. перелетов, которые, по мнению логистического концерна DHL, будут необходимы для распределения вакцин по всему миру. Не говоря уже о станциях вакцинации и медицинском персонале, который должен быть достаточно квалифицированным для того, чтобы делать инъекции.

Как указывает издание, здесь в выигрышном положении также окажутся страны, располагающие достаточным количеством ресурсов и собственными производственными мощностями. Исследование центра Duke Global Health Innovation Center показывает, что несколько десятков развитых и развивающихся стран уже забронировали для себя около 6 млрд доз возможных вакцин - не зная, получит ли одна из них допуск. Как Евросоюз, так и США и Индия уже зарезервировали для себя более чем по миллиарду доз вакцин. Эксперты опасаются, что в связи с ограниченными производственными мощностями многие развивающиеся страны в худшем случае останутся ни с чем вплоть до 2024 года.

Ричарда Михиго, одного из ответственных лиц ВОЗ по вопросу вакцинации в Африке, беспокоят не доступность и охлаждение вакцин. «Важнее вообще доставить вакцину людям, которые в ней нуждаются», - говорит он. В Африке вакцинация в своем планировании и реализации часто напоминает военные походы, которые начинаются уже с того, что порой там нет даже дорог, по которым команды, осуществляющие вакцинацию, могли бы добраться в отдаленные регионы. Проблему представляет и безопасность: так, во время вспышки лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго в 2018 году для того, чтобы попасть в захваченный вооруженными формированиями регион, потребовался даже военный конвой".

В ВОЗ хорошо помнят о том, как тогда поджигались медицинские центры - распространялись слухи, что болезнь занесли иностранцы и на самом деле она вызывается вакциной.

Уже сейчас намечается, что мир распадется на «вакцинные блоки», полагают авторы статьи. Передовые mRNA-вакцины, вероятно, будут использоваться в основном в состоятельных развитых странах, предполагает Адар Пунавалла, владелец крупнейшей в мире компании-производителя вакцин. Не только из-за хранения при крайне низких температурах, но и из-за своих цен, которые, предположительно, составят от 20 до 25 долларов за дозу. «Большинство стран просто не смогут позволить себе эти вакцины», - говорит он. К тому же, по его словам, в важных странах-производителях почти нет необходимых для этого заводов, в том числе и в Индии, фармацевтические компании которой снабжают вакцинами большую часть мира.

Китай использует любую возможность, чтобы расширить свою зону влияния, пишет Der Spiegel. Почти всем странам Латинской Америки Пекин предложил кредиты для покупки китайских вакцин, а Африке и также Филиппинам обещал привилегии в поставке. Филиппинский президент Родриго Дутерто поблагодарил за это словами: «Китай хорош тем, что у него не нужно что-то выклянчивать и умолять его. Для Запада речь всегда идет лишь о выгоде, выгоде, выгоде».

Тем временем Канада ощутила, что Пекин может вести себя и иначе. Изначально компания CanSino собиралась проводить там третью фазу испытаний своей вакцины - однако испытания не состоялись. Вакцина на шесть недель застряла на китайской таможне, а в конце августа компания CanSino отказалась от своих намерений. Власти Китая до сих пор не объяснили, почему они не разрешили поставку. Напрашивается как минимум одно подозрение: отношения между Канадой и Китаем стремительно ухудшались после того, как в декабре 2018 года Канада по запросу США посадила в тюрьму финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу, а Китай в ответ взял в заложники двоих граждан Канады.

Впрочем, отмечает издание, неудавшиеся испытания не нарушат канадскую программу вакцинации - страна зарезервировала для себя максимальное в мире количество доз вакцины из расчета на душу населения. Тем не менее остается вывод: доступ к вакцине может использоваться не только в качестве вознаграждения за хорошее поведение, но и в качестве репрессивной меры.