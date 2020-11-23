В Армении политик объявил голодовку, требуя отставки Пашиняна

CentralAsia (CA) - Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн», директор информационно-аналитической службы телеканала «Еркир Медиа» Гегам Манукян заявил, что объявляет бессрочную голодовку, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.



«Объявляю бессрочную голодовку с одним требованием – отставки Никола Пашиняна», - цитирует его РИА Новости.



Он считает, что «из-за бездарной и разрушительной политики правительства и премьер-министра армянский народ потерял часть своей родины». По его словам, действующие власти неспособны что-то изменить в стране, вести переговоры и добиться по возможности благоприятных условий в карабахском вопросе.



Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.