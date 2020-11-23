Посетитель ночного клуба в центре Петербурга выстрелил в охранника из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Посетитель ночного клуба в центре Петербурга выстрелил в охранника, гражданина Узбекистана. Сбежать гостю не удалось.

Как сообщило АН «Оперативное прикрытие», 22 ноября около 22 часов в службу «112» от очевидца поступило сообщение о драке у дома 22 по Казанской улице. В ходе проверки установлено, что двадцатью минутами ранее в ночном клубе в доме 7 по той же улице в ходе внезапно возникшей ссоры 35-летний житель Архангельской области выстрелил из травматического пистолета в лицо охраннику, 21-летнему гражданину Узбекистана.

Приезжий попытался скрыться, но был избит неизвестными. Охранник госпитализировали в НИИ скорой помощи с непроникающим огнестрельным ранением скулы и верхней трети правой голени. Буйный посетитель попал в ту же больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибленной раной затылка.

Полиция изъяла с места происшествия 17 гильз, газовый баллончик, пистолет Grand Power приезжего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.