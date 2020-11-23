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  23 ноября 2020
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Фильм «Две тысячи песен Фариды» выдвинут от Узбекистана на кинопремию «Оскар»
Продолжение: Узбекистан представит три фильма на премию «Оскар»Предыстория: Фильм узбекского режиссёра завоевал гран-при кинофестиваля «Московская премьера»

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте состоялось заседание Оскаровского комитета Узбекистана. На нем было принято решение о выдвижении узбекского фильма «Две тысячи песен Фариды» на премию «Оскар», сообщило УзА.

Сюжет картины на примере одной семьи рассказывает о влиянии политических событий в Туркестане начала прошлого века. Главный герой Камиль, живущий с тремя женами вдали от людей, женится в четвертый раз. Конфликты, связанные с приходом новой женщины в семью и политическая ситуация в этом регионе приводят к тому, что семья разрушается.

Сценарист и режиссер фильма – Ёлкин Туйчиев.

93-я церемония награждения премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе в знаменитом театре Dolby.

Весной 2019 года по инициативе Национального агентства «Узбеккино», Молодежного агентства и Национальной кинокомиссии Узбекистана был создан Оскаровский комитет Узбекистана.

Ранее сообщалось, что фильм «Две тысячи песен Фариды» получил гран-при Московского международного кинофестиваля, прошедшего с 12 по 17 ноября.

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