[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Британская вакцина от COVID-19 показала эффективность на 70%

CentralAsia (CA) -  Эффективность вакцины против COVID-19, которую разрабатывают в партнерстве AstraZeneca и Оксфордский университет, подтверждена на уровне 70%.

Таковы предварительные результаты испытания препарата на 20 тыс. добровольцев, сообщает Euronews. Выяснилось, что при разовом введении большой дозы вакцины эффективность составляет 62%, при двукратной вакцинации этот показатель может увеличиться до 90%.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал это «фантастическими результатами», отметив, что проверки безопасности вакцины будут еще продолжаться.

Ранее московский Институт им. Гамалеи заявил, что эффективность первой российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» составляет 92%. У разработки компаний Pfizer и BioNTech этот показатель установлен на уровне 95%, у Moderna — 94%.

print
  • В Европе проходят акции протеста против карантина
  • Международные организации объявили всемирный конкурс для восстановления земель в Приаралье
  • Теплицы обязаны иметь запас альтернативного топлива, - Минэнерго Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com