Британская вакцина от COVID-19 показала эффективность на 70%

CentralAsia (CA) - Эффективность вакцины против COVID-19, которую разрабатывают в партнерстве AstraZeneca и Оксфордский университет, подтверждена на уровне 70%.

Таковы предварительные результаты испытания препарата на 20 тыс. добровольцев, сообщает Euronews. Выяснилось, что при разовом введении большой дозы вакцины эффективность составляет 62%, при двукратной вакцинации этот показатель может увеличиться до 90%.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал это «фантастическими результатами», отметив, что проверки безопасности вакцины будут еще продолжаться.

Incredibly exciting news the Oxford vaccine has proved so effective in trials. There are still further safety checks ahead, but these are fantastic results.



Well done to our brilliant scientists at @UniofOxford & @AstraZeneca, and all who volunteered in the trials. https://t.co/84o8TKhQga — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 23, 2020