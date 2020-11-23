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  23 ноября 2020
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В Узбекистане выявлено 54 новых случая коронавируса. Всего 71 713

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 13:00 23 ноября в Узбекистане выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших - 71 713, сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Сурхандарьинской, Бухарской области, в Ташкенте и Ташкентской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 68 915, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 195 пациентов.

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