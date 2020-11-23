Казахстанские волонтеры пожаловались на плохое состояние моргов в стране

// Саида Таукелева

CentralAsia (KZ) - Волонтеры республиканской группы общественного контроля пришли в ужас от состояния моргов в разных регионах Казахстана. Об этом рассказала координатор объединения Саида Таукелева, пишет Tengrinews.kz.

В Казахстане несколько месяцев работает республиканская группа общественного контроля, это волонтеры, которые проверяют жалобы жителей разных регионов. Недавно добровольцы побывали в Костанайской, Павлодарской и Мангистауской областях. Общественников интересовала готовность к борьбе с эпидемией, качество услуг и состояние медучреждений.

«Никто не знает мой маршрут, поэтому никто не может предупредить больницы о моем приезде. Нет возможности подготовиться. Эффект внезапности позволяет увидеть объективную, настоящую картину.

Сначала мы поехали в город Рудный Костанайской области. Я сказала, что хочу посетить морг. Это здание 70-го года постройки. Ремонт, наверное, в последний раз делали в советское время.

Но при этом видно, что все аккуратно, стараниями медиков-патологоанатомов все содержится в опрятном виде. Но если здание уже аварийное, если шпаклевка отваливается, хоть трижды замажь, залепи скотчем, все равно будет требоваться ремонт», - рассказала она.

По ее словам, в июле морг Рудного был переполнен, критически не хватало мест для трупов.

«Наши морги не рассчитаны на такое количество тел, вместимость реальная не больше девяти. А когда поступали десятки тел, представьте... А еще нужно проводить процедуры. Люди работают круглосуточно. При этом санитары - это не мужчины здоровые, которых мы себе представляем, а женщины. У них на тот момент не было средств защиты.

Морг в Рудном страшный. Этот вопрос я подняла при акиме области. Я понимаю, что он, как руководитель области, не всегда может знать проблемы городов, а тут мы сигнализируем», - рассказала она.

«Морг Актау рассчитан на семь-восемь человек. Некоторые полки арендуют патологоанатомы юстиции. То есть если они переедут, то появится возможность взять еще восемь тел.

А летом у них в жару сломалась холодильная система, вы представляете, какой там ужас был. В этих условиях работники морга и заразились коронавирусом, переболели, благо без летальных исходов», - добавила она.

По словам Саиды Таукелевой, такая же ситуация во многих моргах страны. Теперь волонтер планирует отправиться в Актюбинскую область.

«Если на модульные больницы деньги находят, то неужели на морги нельзя найти средства? На ремонт или замену оборудования в моргах? Если уже мы говорим про коронавирус и финансирование, то тогда все должно быть от и до сделано», - считает Таукелева.

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