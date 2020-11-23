В Израиле ученые доказали, что геномный редактор CRISPR/Cas9 можно использовать для борьбы с раком

CentralAsia (UZ) - Ученые из Тель-Авивского университета разработали новый метод для лечения онкозаболеваний на основе геномного редактора CRISPR/Cas9. Об этом сообщает издание Science Advances.

Исследователи создали систему молекулярной доставки на основе липидных наночастиц CRISPR-LNP, которая находит и уничтожает раковые клетки, передает takiedela.ru.

Новый метод протестировали на глиобластоме и метастатическом раке яичников у мышей. Выяснилось, что при первом заболевании однократное применение CRISPR-LNP позволило ингибировать рост опухоли на 50% и увеличить выживаемость мышей на 30%. При втором — выживаемость выросла на 80%.

В будущем ученые намерены проверить эффективность CRISPR-LNP при лечении рака крови и генетических заболеваний, например мышечной дистрофии Дюшенна. Также они планируют применить эту технологию для лечения СПИДа, хронических вирусных и наследственных болезней.

Ведущий автор исследования Дэн Пир назвал CRISPR-LNP инновационным методом лечения агрессивных форм рака. Он отметил, что система редактирования генома CRISPR не вызывает в организме побочных эффектов, в отличие от химиотерапии. Кроме того, раковые клетки навсегда перестают быть активными после того, как их ДНК «разрезали» молекулярные ножницы Cas9.

«Это первое исследование, которое доказывает, что систему редактирования генома CRISPR можно использовать для эффективного лечения рака в живом организме», — отметил Дэн Пир.