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  23 ноября 2020
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Видео — В Нью-Йорке в разгар пандемии провели свадьбу на 7 тыс. человек
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В Уильямсбурге 8 ноября на свадьбе Йоэля Тейтельбаума, внука сатмарского великого раввина Аарона Тейтельмана собрались 7 тыс. человек, сообщает Daily Мail.

Торжество не отменили, даже несмотря на ограничения для религиозных массовых мероприятий, введенные губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за стремительного распространения пандемии коронавируса. Видеозапись со свадьбы демонстрирует, как толпы людей без масок бросают вызов принципу социального дистанцирования, отмечает издание.

Как сообщает газета, весь праздник в Бруклине спланировали тайно, чтобы власти не отменили его в последний момент. Вся информация о свадьбе передавалась в хасидском сообществе из уст в уста — не было ни традиционных публикаций в газетах, включая выходящую на идише Der Blatt, ни объявлений в синагоге. Боясь разоблачения, организаторы даже избегали рассылать приглашения по электронной почте.

В Нью-Йорке массовые мероприятия сейчас разрешены только при условии, что зал будет заполнен не более чем на 50%, а все присутствующие будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Власти регулярно проводят инспекции и не могут понять, как хасидам удалось тайно организовать и провести такое масштабное празднование.

«Внесем ясность: такого масштаба собрания в помещении неприемлемы и оскорбительны для всех нью-йоркцев, которые пошли на жертвы, чтобы защитить свои семьи и соседей от коронавирус», - с возмущением прокомментировал Митч Шварц, руководитель городской службы быстрого реагирования.

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