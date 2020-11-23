Видео — В Нью-Йорке в разгар пандемии провели свадьбу на 7 тыс. человек

кадр из видео

CentralAsia (CA) - В Уильямсбурге 8 ноября на свадьбе Йоэля Тейтельбаума, внука сатмарского великого раввина Аарона Тейтельмана собрались 7 тыс. человек, сообщает Daily Мail.



Торжество не отменили, даже несмотря на ограничения для религиозных массовых мероприятий, введенные губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за стремительного распространения пандемии коронавируса. Видеозапись со свадьбы демонстрирует, как толпы людей без масок бросают вызов принципу социального дистанцирования, отмечает издание.



Как сообщает газета, весь праздник в Бруклине спланировали тайно, чтобы власти не отменили его в последний момент. Вся информация о свадьбе передавалась в хасидском сообществе из уст в уста — не было ни традиционных публикаций в газетах, включая выходящую на идише Der Blatt, ни объявлений в синагоге. Боясь разоблачения, организаторы даже избегали рассылать приглашения по электронной почте.

В Нью-Йорке массовые мероприятия сейчас разрешены только при условии, что зал будет заполнен не более чем на 50%, а все присутствующие будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Власти регулярно проводят инспекции и не могут понять, как хасидам удалось тайно организовать и провести такое масштабное празднование.



«Внесем ясность: такого масштаба собрания в помещении неприемлемы и оскорбительны для всех нью-йоркцев, которые пошли на жертвы, чтобы защитить свои семьи и соседей от коронавирус», - с возмущением прокомментировал Митч Шварц, руководитель городской службы быстрого реагирования.